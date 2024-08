Quante volte è stato rubato L’urlo di Munch?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ci sono dei quadri che nella storia hanno subito molti tentativi di furto. Uno di questi è sicuramente, se non il capolavoro, di sicuro il quadro più noto di Edward. Il dipinto ènelle mani dei ladri per ben due. Non si tratta dello stesso quadro, ma di due delle quattro versioni disponibili dell’opera. Partiamo dalla prima, dipinta nel 1893 ed esposta alla Galleria nazionale di Oslo. Essa fu portata via da due uomini, probabilmente appartenenti a un movimento antiabortista, il 12 febbraio 1994, durante l’inaugurazione dei XVII Giochi olimpici invernali. I malviventi si introdussero nel museo, rubando il dipinto in soli cinquanta secondi. Per prendersi gioco delle autorità, in stile Occhi di gatto, hanno lasciato sul un biglietto con la scritta “grazie per le misure di sicurezza così scarse“.