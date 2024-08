Prima la crisi finanziaria poi la pandemia Chiudere è stato quasi un sollievo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Mio padre ha aperto l’attività negli anni Cinquanta, io - purtroppo - l’ho dovuta". Così Marco Pasquinelli (nella foto), artigiano del settore Calzaturiero di Mutigliano che nel 2021 – in piena– ha deciso di abbassare per sempre la saracinesca. Aveva iniziato a “lavorare“ nella fabbrica del padre a soli sei anni, giocando tra le scarpe. Un gioco poi diventato una grande passione per la quale – come ha rivelato lui stesso – ha deciso di "abbracciare la croce". "Non avevamo più i requisiti e le forze per andare avanti - racconta - lac’era già da diversi anni, almeno dal 2007 con la, e il Covid ci ha dato il colpo di grazia definitivo. Sono contento che sia arrivato, non ne potevamo più.un, da anni ormai eravamo di fronte a un muro". "A differenza di altri ho sempre creato prodotti made in Tuscany.