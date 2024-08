Posta elettronica ecco quali sono i migliori client e-mail gratuiti secondo Altroconsumo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) - L'Organizzazione ha identificato iprogrammidivirtuale per smartphone e Pc. Il test premia Appleper smartphone iOS, Gper smartphone Android ed Emper i Pc McOS e Windows. Milano, 22 agosto 2024 – Spesso, soprattutto sullo smartphone, viene naturale scaricare e installare le singole applicazioni dei provider dei vari indirizzi e-in nostro possesso, come ad esempio quelle di G, Yahoo, Outlook e così via, per aprirle e consultarle ad una ad una. In realtà, non è strettamente necessario fare in questo modo: la maggior parte di loro, infatti, è in grado di gestire gli indirizzi e-anche di altri provider.infatti "e-" ovvero programmi o applicazioni che gestiscono la, anche quella proveniente da indirizzi e-diversi tra loro.