Parcheggio con l’App in municipio Fino a domenica vietata la sosta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Da oggi giovedì 22 agosto a25 agosto nell’area dia pagamento davanti alsarà vietato percheggiare per consentire la realizzazione del cantiere per la riqualificazione dell’area di. Il progetto prevede che l’area sia divisa in due parcheggi con accessi separati: quello posto a nord dele quello posto a sud e sarà dotato di percorsi segnalati per i pedoni che vi transitano per accedere al Comune e che scendono o salgono dalle auto. La riqualificazione prevede l’utilizzo delle tecnologie previste dallo Smart Parking, ovvero dei sensori diper rilevare quali siano gli stalli occupati, controllarne il pagamento, e segnalare quelli liberi. Due appositi cartelli luminosi, posti in via Cesati, segnaleranno le disponibilità di posti per ilnord e per quello sud.