Pallanuoto Champions League 2024 2025 | sorteggiati i gironi di qualificazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono statiper i turni disia nellamaschile che in quella femminile. La detentrice del titolo FTC-Telekom ritroverà, come la scorsa stagione, lo Jadran Split. La Pro Recco si ritira ufficialmente per problemi finanziari dal trofeo e al suo posto ci sarà la RN Savona direttamente qualificata ai. Con i liguri ci saranno Olympiacos, Primorac e la vincente del Gruppo D del turno di. Brescia sarà nel gruppo C ad Oradea con i padroni di casa, lo Spandau Berlino (Ger), l’Enka Istanbul (Tur) e il Paok Salonicco. Al femminile, quattro squadre italiane e in vasca con il Rapallo ad Atene, il Padova che ospiterà il gruppo C in casa, la Sis Roma insieme allaTrieste a Eger in Ungheria; qui si qualificano per la fase ale prime due squadre di ogni girone e la migliore terza classificata.