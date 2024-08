Non è vero che c’è il deserto Il nostro Coffy way fa il pieno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ad Ancona d’estate, soprattutto ad agosto, non c’è niente. E’ il leitmotiv che gira da decenni, con allegate le lamentele di chi si dice ‘costretto’ a dirigersi verso altre città per godersi una piacevole serata. Beh, qualcosa è cambiato. L’Associazione Culturale Sulvic ha creato il suo ‘Live Music Fest’ in collaborazione con TheWay in piazza Cavour, evento continuativo iniziato a giugno. Undici eventi solo a luglio e agosto (altri sei a settembre). Finora è stato un successo. Molti i sold-out, con decine di persone in piedi a seguire i concerti. Sfida vinta per Valerio Vico e Gianni Sulpizi che assieme alle sorelle Mary e Francesca sono i fondatori dell’associazione. Buon sangue non mente. Si tratta dei figli di Mario Vico e Vittorio Sulpizi, mitici impresari e talent scout della canzone italiana che, tra l’altro, scoprirono Adriano Celentano.