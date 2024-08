Meeting Rimini 2024 | la mostra racconta i 30 anni del progetto Fondazione Arca

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 22 agosto 2024), lai 30delall’evento La fragilità è la condizione di tutti: da questa convinzione, o meglio da questa consapevolezza che guida l’impegno quotidiano dia fianco delle persone che vivono in povertà ed emarginazione, nasce lapresente aldiintitolata Per chi esistono le stelle? Il cammino dial fianco dei poveri. Una consapevolezza che è parte integrante della onlus fin dalla sua nascita, a Milano nel 1994, e che qui ainvita il visitatore a intraprendere un percorso espositivo di conoscenza, emozione e condivisione alla scoperta delle tante esperienze di vita e delle tante forme in cui si concretizza l’aiuto dia contatto con la fragilità umana.