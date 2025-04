Thesocialpost.it - Ischia, Marta morta nel dirupo, svolta nelle indagini. Il compagno la uccise a mani nude

Era caduta in un, tra i sassi e la vegetazione, con la caviglia fratturata e il corpo ferito, ma ancora viva.Maria Ohryzko, 32 anni, non èper quell’incidente. Èperché l’uomo che avrebbe dovuto salvarla ha scelto invece di toglierle la vita. Un pugno nell’occhio. Poi una mano che le copre il naso e la bocca. Il silenzio definitivo. Così, secondo gli inquirenti, si è consumato il suo femminicidio.Era il 13 luglio 2024, in località Vatoliere, a. Un luogo che per molti è sinonimo di vacanza, mare, relax. Perè stato il teatro di una morte atroce. Le prime ricostruzioni avevano parlato di un incidente: la caduta, la frattura, la notte passata da sola. Ma i carabinieri non si sono fermati alla superficie. Dietro quella scena c’era qualcosa che non tornava.