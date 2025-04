Panorama.it - Pugno duro contro gli ultras: stop ai match a rischio in notturna

Leggi su Panorama.it

La guerriglia dello stadio Olimpico non poteva rimanere senza risposta e ildel Viminale si è abbattuto sui gruppidi Roma e Lazio e su tutto il calcio italiano. Una stretta che riporta l’orologio della gestione dell’ordine pubblico indietro di una decina di anni perché, oltre ai provvedimenti decisi per le due tifoserie coinvolte negli scontri prima del derby, è il provvedimento preannunciato dall’Interno alla Federcalcio che rischia di cambiare le abitudini degli appassionati.Nella prossima stagione non verrà concessa autorizzazione alla disputa in orari serali deiconsiderati aper l’ordine pubblico. Attenzione, non si tratta solo dei due derby della Capitale che solo recentemente erano tornati a giocarsi sotto i riflettori dopo un bando lungo anni: basta scorrere l’elenco delle determinazioni emesse negli ultimi mesi dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) per comprendere come l’impatto potrà essere enorme su tutto il movimento, coinvolgendo la maggioranza dei bigcon maggiore appeal di pubblico e audience televisiva.