Pisa contro l’estinzione delle piante nasce un nuovo metodo di conservazione

– Secondo le stime, circa due specie vegetali su cinque nel mondo sono minacciate dal. Un dato che impone una riflessione urgente: come decidere qualisalvare per prime?La risposta arriva da: unper le banche dei semiUn team di ricercatori dell’università di, guidato dal Professor Angelino Carta del Dipartimento di Biologia, ha sviluppato una nuovalogia per selezionare in modo strategico le specie da conservare nelle banche dei semi.Ilsi basa sulla rilevanza evolutivae permette di ottimizzare le collezioni già esistenti, includendo specie rare o poco rappresentate ma fondamentali per la diversità della flora europea.L’analisi ha mostrato che le attuali collezioni custodite nelle banche dei semi europee coprono solo una parte della diversità evolutiva complessiva: si stima infatti che rappresentino tra il 43,29% e il 66,40% del potenziale massimo.