Lettere dal fronte ai passanti Custodiamo la memoria

"Amore mio, il sole qui sorge e tramonta su un campo di battaglia che non ci appartiene. Vorrei solo stringerti, guardarti negli occhi e dirti che tutto andrà bene. Ma la guerra non conosce promesse". Francesco, soldato siciliano mandato in Albania, scrive nel marzo 1941 alla sua fidanzata. Non tornerà più, e come lui oltre tre milioni di giovani mandati sui fronti della seconda guerra mondiale.Per non dimenticare il loro sacrificio, in vista delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione, il Municipio 6 ha dato vita a un flash mob, ieri: alle fermate della M4 di San Cristoforo, Frattini, Solari e della M2 Porta Genova, ma anche al parco di via Solari, sono state distribuite quattroscritte da giovani soldati e riprodotte in 5mila copie. A porgerle ai, gli attori della compagnia “Conca delle idee” vestiti da postini, con le divise d’epoca.