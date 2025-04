Ilgiorno.it - Identificato il cadavere ripescato dal fiume. È uno straniero di 32 anni con precedenti

Svolta nelle indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale dei carabinieri di Brescia in merito all’identità dell’uomo che domenica è stato recuperato morto nelle acque delOglio a Pontoglio. Si tratta di un cittadino marocchino senza fissa dimora conper droga, T.N., 32. Un pescatore lo ha visto lanciarsi in acqua nella serata di sabato, forse nel tentativo di sottrarsi a un pestaggio al culmine di una discussione con altri stranieri. dall’autopsia si attendono risposte più precise. La zona in quel tratto dinon è nota per sospette frequentazioni. Non è pero escluso che lì siano arrivate persone che trovano rifugio in cascine o impianti industriali abbandonati dell’ovest bresciano. Da capire cosa abbia scatenato la lite in seguito alla quale il giovane si è tuffato nell’Oglio.