Ilrestodelcarlino.it - "Presidente del Consiglio, l’elezione diretta restituisce centralità ai cittadini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una riflessione ampia, articolata e concreta sulla necessità di riforme costituzionali incisive: questo il cuore dell’incontro pubblico intitolato "Il cambiamento passa da Ferrara", promosso dall’associazione ioCambio e da Ferrara Popolare Europea e tenutosi a Casa Cini.L’appuntamento si è concentrato su un nodo centrale per il futuro delle istituzioni del Paese: la forma di governo e, in particolare, la proposta di introduzione del premierato, condeldel. Dopo i saluti di Andrea Tosini, vicedi Ferrara Popolare Europea, e con la moderazione di Guglielmo Bernabei,della stessa associazione, il dibattito ha preso il via. Il costituzionalista Alessandro Sterpa, socio fondatore di ioCambio e relatore principale dell’incontro, ha evidenziato la radice del problema italiano nella debolezza strutturale dei meccanismi di stabilità: "In Italia, per ben due volte consecutive, è stato rieletto undella Repubblica.