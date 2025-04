Ilgiorno.it - "Sarebbe utile un confronto con Salvini"

"Visto che è un argomento assolutamente delicato,veramenteunpubblico tra me e lui. Io lo farei volentieri, ragionando tecnicamente sul senso o meno di una centrale nucleare a Milano. Se è disponibile, io sono ampiamente disponibile". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’ipotesi di realizzazione di una centrale nucleare in città lanciata dal ministro Matteo. "Io sinceramente spero che sia l’emblema della loro campagna elettorale 2027 – ha detto Sala – ma, per non buttarla in caciara, io non sono concettualmente contrario al nucleare. Credo che questo momento non sia il momento del nucleare. Perché credo si debba puntare sulle rinnovabili. Ho studiato a lungo la cosa e ho le mie convinzioni.tira fuori spesso la questione nucleare, immagino che anche qui abbia approfondito la questione".