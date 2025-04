Bergamonews.it - Nuvole su Bergamo: il sole si nasconde fino a Pasqua

Leggi su Bergamonews.it

La depressione sul Regno Unito sta pilotando l’arrivo di correnti fresche atlantiche sul Mediterraneo occidentale che alimentano la formazione in loco di un vortice responsabile di tempo perturbato anche sulla nostra regione per diversi giorni. Assisteremo pertanto a un continuo transito di sistemi nuvolosi e precipitazioni diffuse, con solamente un temporaneo miglioramento atteso per venerdì, prima del ritorno dell’instabilità nella giornata di sabato e di un ulteriore peggioramento in vista per domenica. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate in particolar modo dalla copertura nuvolosa, con valori diurni piuttosto contenuti. Le previsioni a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 16 aprile 2025Tempo Previsto: al mattino nuovo peggioramento con nubi ovunque e piogge diffuse in zona Lario, Prealpi, Valchiavenna e pianura occidentale; qualche schiarita sull’est della regione.