Sesto premio del Centro trapianti all’Asst Nuova vita a cinque persone malate

Nord Milano va il riconoscimento delregionale. "La nostra azienda ha ottenuto questo importanteda parte di Regione Lombardia per l’impegno profuso nel 2024, che ha consentito unasperanza dia 5 riceventi di organi e ha contribuito con 315 prelievi di tessuti alla cura di oltre 4.500 pazienti - ha commentato il direttore generale Tommaso Russo -. Il ringraziamento va a chi sceglie con generosità e amore di dire sì alla donazione di organi, tessuti e cellule restituendo qualità diad altre". Lo scorso anno l’Asst Nord Milano aveva già ricevuto la "Stella della Donazione" da parte della FondazioneOnlus. per il sostegno allo sviluppo dell’attività in Italia e per la promozione della crescita della cultura della donazione. Dalla Rete Nazionaleper l’impegno profuso nel 2023 dai professionisti dell’Asst Nord Milano nell’attività di procurement.