Ilgiorno.it - Non solo calcio e palco. Tutti in campeggio nelle vacanze di luglio

In principio erano tre oratori con tre parrocchie, poi sotto la regia di Morena Penati, i mille progetti sono confluiti in un unico tavolo di lavoro che muove giovani e ragazzi sul territorio di San Biagio. Sono tante le proposte per, dai 3 ai 18 anni e anche oltre.C’è “in scena“, lo storico laboratorio teatrale nato nella parrocchia di San Pio X, esteso poi ai bambini anche di San Biagio e Santa Gemma. "L’intenzione – spiega Morena Penati, responsabile del Progetto Gaci – è quella di offrire un’opportunità di incontro, coesione e crescita e sfruttare le ptenzialità del teatro come generatore di riconoscimento e consapevolezza per i singoli e i gruppi, ma anche offrire una proposta qualificata, secondo il metodo del teatro sociale, che avvicina i ragazzi (e a ricaduta anche gli adulti) a temi educativi, promuovendo il rispetto della pluralità".