La Regione e la transizione verde Ecco le aree per il fotovoltaico

"Aumentare la produzione e l’autonomia energetica attraverso l’incremento delle fonti rinnovabili, salvaguardando territorio, agricoltura e contenendo i costi". Nasce con questi obiettivi il Progetto di legge, approvato ieri dalla Giunta regionale, con il quale si individuano leidonee per l’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici e che dovrà approdare in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. "Le direttive europee e la normativa italiana prevedono un forte incremento della produzione da fonte rinnovabile con obiettivi da raggiungere entro il 2030 – si spiega nella nota diramata dalla–. Tale incremento in Lombardia sarà raggiunto sviluppando soprattutto gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici".Nel dettaglio, il progetto di legge, sulla scorta della legislazione italiana, prevedenelle quali l’installazione di impianti foto e agrovoltaici può avvenire secondo procedure semplificate enelle quali vigono le procedure ordinarie, quindi più articolate e severe.