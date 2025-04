Ilgiorno.it - Decorazioni pasquali: maxi sequestro

Oltre 23milae giocattoli, bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza Brianza che, in vista delle festività, ha intensificato l’azione di contrasto all’importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. I militari del Gruppo di Monzahanno eseguito un controllo in un negozio di Monza dove sono stati trovati oltre 21milarecanti una marchiatura CE ingannevole e circa 1.500 giocattoli non conformi. Gli articoli commercializzati – tutti prodotti in Cina – sono stati sottoposti ae l’imprenditore segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative, nonché denunciato per i reati di frode in commercio e ricettazione.