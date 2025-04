In commissione la seconda revisione al bilancio triennale di previsione della Regione fondi per gli alluvionati

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Ok inallavariazione deldi pToscana. Il testo è passato al vaglio dell’organismo presieduto da Giacomo Bugliani (Pd) e contiene misure per aziende e famiglie colpite dalle alluvioni di marzo scorso, la costituzione di un fondo per il rilancio del sistema moda, integrazioni per la cultura, risorse per la Laguna di Orbetello e contributi per sistema neve, edilizia scolastica e politiche agricole.La manovra – composta dadi p, integrazione alla nota di aggiornamento al Defr 2025 (Documento di economia e finanza regionale) e interventi normativi collegati allavariazione – sarà oggetto di appromento e dibattito nelle diverse commissioni per l’espressione dei relativi pareri. Tornerà quindi inper essere licenziata e inviata al voto del consiglio regionale.