Emilia Romagna Festival Note a Montecatone e una donna da Oscar Creiamo più pubblico

Parla imolese l’edizione 2025 dell’. Numerosi infatti, come da consolidata tradizione, gli appuntamenti organizzati in città dalla rassegna che celebra il suo 25esimo anniversario abbracciando due mesi di programmazione nel cuore dell’estate.L’ANTEPRIMAL’inaugurazione sarà preceduta da due anteprime, una delle quali il 26 giugno nel chiostro del palazzo vescovile, dove il fisarmonicista Simone Zanchini si esibirà in Quasi acustico, una performance in ‘solitaria’ in cui ai momenti di improvvisazione si alternano composizioni originali e brani di grandi compositori.L’INAUGURAZIONEImolese anche il momento clou del cartellone, l’inaugurazione del 3 luglio al teatro Stignani, affidata alla prima mondiale di Rachel Portman (primaad aver vinto un Premioalla migliore colonna sonora nel 1997 per il film Emma) con una nuova composizione commissionata in esclusiva dal