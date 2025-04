Ilgiorno.it - Sanità in Valle. Il dg di Asst dà garanzie

"Il tutto dappertutto non si può fare. Non è però nei nostri progetti né tagliare, né chiudere: l’obiettivo prioritario rimane quello di erogare prestazioni di qualità e cercare, dove possibile, di razionalizzare e di assicurare la prossimità". Parlando diprovinciale il riferimento è, soprattutto, all’ospedale Morelli, dove dal 1° aprile non vengono più effettuate operazioni chirurgiche al seno, tutte concentrate su Sondrio ("ma le altre attività in cui la Breast unit è articolata continueranno ad essere effettuate a Sondalo") o ai servizi di Fisioterapia, che dagli spazi dell’ex ospedale di Tirano sono stati ("temporaneamente, soltanto sino alla fine dei lavori in corso") spostati in Alta, con immaginabili disagi per le persone fragili. Ladi montagna è complessa, è un mondo a sé, così come certi attaccamenti al proprio ospedale che ha subito avuto modo di conoscere il direttore generale diValtellina Alto Lario Ida Ramponi che ieri ha incontrato i media per la prima volta, dopo alcuni mesi dall’insediamento avvenuto con l’avvio del 2025.