Dagli abusi alla rinascita: "E' stato mio figlio a dirmi che dovevamo andar via da casa"

Non si è solo avvocati nelle aule di giustizia: si è avvocati anche nelle scuole, fra gli studenti, con gli studenti, perché il diritto diventi educazione civica ed educazione di vita. Con questo spirito e con questa missione il Comitato pari opportunità del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Fermo ha costruito un progetto sulla violenza di Genere presso l’Istituto tecnico Montani di Fermo. Coinvolte le classi del biennio, in classe ogni volta due avvocati e testimoni fortissimi, vittime di violenza o personale delle forze dell’ordine, per raccontare la violenza da dentro, farne vedere i colori foschi e dare anche una luce di speranza. Oltrepresidente, Laura Botticelli, che ha fortemente voluto l’iniziativa, sono entrati in classe anche gli avvocati Letizia Astorri, Andrea Luciani, Marco Valeriani, Antonella Romagnoli, Roberta Ferracuti, Michela Melograni, Marco Alessandrini, Nicola Ciarrocchi, Alessia Capretti, per aprire una finestra giuridica sulle norme, nazionali ed internazionali, di tutela della donna, vittima di violenza di genere o domestica e di tutte le figure vulnerabili, sino ad arrivare a toccare argomenti molto vicini ai giovani, come il cyberbullismo.