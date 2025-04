Ilgiorno.it - Faccia a faccia con i ladri al rione San Giorgio

Due uomini con il volto coperto hanno cercato domenica, attorno alle 22 a Codogno, di rubare in un’abitazione di via Gatti, nel quadrilatero residenziale delSan: gli sconosciuti hanno scavalcato la recinzione di una casa e si sono intrufolati nei locali dopo aver forzato un’apertura ma il colpo è fallito dopo uncon i padroni di casa che si sono visti i duea pochi metri di distanza. Le vittime si sono messe ad urlare e i malintenzionati hanno visto bene di rinunciare al blitz e scappare a piedi.Nella stessa sera, probabilmente la stessa banda ha cercato di entrare in un’altra casa, stavolta in viale Buonarroti, nella zona a pochi passi dalla stazione in direzione di Retegno. Anche in questa occasione, il colpo non è andato a segno e la gang si è dileguata.