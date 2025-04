Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Inter, una rimonta da 31 punti”

: “, unada 31”">– All’inizio della stagione, immaginare ilin lotta per lo scudetto a sei giornate dalla fine sembrava un’utopia. Anche per Antonio Conte, tornato in Italia per ricostruire, lasembrava quasi fantascienza. Eppure, come scrive Davide Palliggiano sul, oggi gli azzurri hanno l’occasione concreta di agganciare la vetta, approfittando di un momento complesso per l’.Sabato sera, nella trasferta di Monza, la squadra di Conte può compiere un passo fondamentale: tornare prima in classifica, almeno per una notte. Un incrocio delicato, che arriva mentre Inzaghi è alle prese con le fatiche di Champions contro il Bayern e in vista del derby di Coppa Italia con il Milan. Il, al contrario, ha un calendario più pulito e la determinazione delle grandi outsider: quella tipica delle squadre “contiane”, affamate e senza paura.