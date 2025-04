Ilgiorno.it - Fra PopSondrio e la Bper c’è l’Antitrust

SONDRIO Tra lae la Bps ci si mette anche. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, quella cioè che vigila per impedire posizioni dominanti e quindi che dirime e detta norme relative alla concorrenza, ha in pratica avviato un’istruttoria sulla Ops lanciata da(Banca Popolare dell’Emilia Romagna) nei confronti della. La Banca valtellinese sta cercando di resistere in ogni modo al tentativo di scalata emiliana, i vertici hanno proposto pochi giorni fa il piano industriale che ha un nome "Our way forward" che suona come "Avanti per la nostra strada" o anche "A modo nostro". Chiarissimo. E in provincia di Sondrio la Bps ha avuto a più riprese un appoggio, per così dire, "bipartisan". Un appoggio plebiscitario, politici, amministratori, industriali, piccoli azionisti, piccoli risparmiatori vogliono o, meglio, vorrebbero che la Bps restasse la banca di casa.