Iodonna.it - Giornata mondiale della Voce: cosa ascoltano gli italiani?

Leggi su Iodonna.it

Hermann Hesse ha scritto che tutto diventa un po’ diverso appena lo si dice aalta. Come dargli torto. Quel che è successo negli ultimi anni – ovvero il boom di audiolibri e podcast – è la conferma che il destino di pratiche intime e silenziose come quellolettura può evolversi in forme impreviste e uniche. Ascoltare ladi qualcuno è come percorrere un viaggio verso un mondo nuovo. Del resto: ci si innamora anchedi qualcuno, no? Solo per questo varrebbe la pena celebrare ladedicata allae fare il punto magari sulle nostre nuove pratiche quotidiane. Audiolibri: ecco perché fanno bene al cervello X Siamo un popolo che pensa, crea e sogna tanto, tantissimo, grazie a lei: la