Ilgiorno.it - Una vita tra giornali e riviste: "Io, da quarantatré anni edicolante e cartolaio. E non mi voglio fermare"

Leggi su Ilgiorno.it

È l’più “longevo” di Codogno. In oltre quarant’di attività ha potuto vedere giorno dopo giorno come è cambiata la società, ma anche la stessa città di Codogno. Ed è stato anche uno dei “baluardi” dell’informazione in pieno periodo Covid quando l’epidemia stava divampando e c’era bisogno come non mai di saperne di più di quel virus fino ad allora sconosciuto che stava facendo morire le persone senza che avessero gli strumenti per difendersi. Andrea Martinelli, nato a Pescorocchiano (comune oggi di circa 1.800 abitanti in provincia di Rieti), il 7 settembre del 1948, gestisce l’edicola e cartolibreria di viale Resistenza dal 1982. Un “bazar” dove si può trovare di tutto: oltre ai quotidiani e alle, giocattoli, figurine, biglietti di auguri, quaderni ma anche attrezzature sportive solo per fare qualche esempio.