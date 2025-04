Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale e traffico in tilt. In due sono finiti all’ospedale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

inper alcune ore in via Caldirolo, davanti alla sede della Cna. Nella mattinata si è verificato untra due auto che pare comunque non aver avuto gravi conseguenze per le due persone che erano alla guida. Al volante di una Bmw nera un dirigente della stessa Cna, che dopo l’impatto è stato portato in ambulanzadi Cona. Guidava la Lancia Y grigia una ragazza, anche lei ha avuto bisogno delle cure del medico. Tutta da ricostruire da dinamica, per i rilievi la strada è stata chiusa e ilè stato deviato.