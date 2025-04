Jacob Elordi e Margot Robbie Prime Immagini Shock dal Set di ‘Wuthering Heights’

Leggi su Mistermovie.it

Avete presente quel brivido che vi corre lungo la schiena quando escono ledi un film che aspettate con ansia? Beh, preparatevi perché oggi Mister Movie vi porta dritti sul set di uno dei film più chiacchierati del momento: l'adattamento di 'Cime Tempestose' diretto dalla geniale Emerald Fennell! E non si tratta di semplici foto. ma di vere e proprie rivelazioni! Cime Tempestose:Foto Esclusive diHeathcliff! Ma Sarà Fedele al Libro?Lerubate dal set, pubblicate in esclusiva da Vogue, mostranonei panni di Heathcliff ein quelli di Catherine Earnshaw. Fin qui tutto bene, direte voi. Ma è qui che le cose si fanno interessanti.sfoggia un look. diciamo originale. Dimenticate l'eroe romantico e tormentato che vi aspettavate.