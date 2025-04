Ilgiorno.it - C’è anche InTec, la scuola del lavoro inclusivo

Fra le esperienze che scriveranno nuove pagine di integrazione a Pioltello, c’èquella di, unache punta al, con sede proprio in Cimarosa 1, il condominio in housing sociale del Satellite.Inaugurata un anno fa con una ciliegina sulla torta: 10 giovani del quartiere melting pot sono diventate software testing, tecnici che vagliano i requisiti dei programmi per computer, e sono entrati in banca Intesa con un forte aiuto dell’istituto di credito in altre importanti aziende.I giovani occupati sono stati selezionati proprio nel rione che prova a costruirsi un presente un futuro diversi dal passato. Lo spazio di formazione è nel cuore della zona. In campo,l’Impronta, specializzata nel sostegno a ragazzi fragili e disabili che aiuta a diventare autonomi grazie a un posto di