Ilrestodelcarlino.it - Un’icona dei cieli. Il dirigibile Goodyear in volo sul Santerno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non ci saranno le Frecce tricolori, come invece avvenuto per le edizioni 2021 e 2022 del Gran premio di Formula 1; ma in occasione della tappa imolese del Wec, attesa nel fine settimana in riva al, il pubblico del Mondiale Endurance avrà qualcosa da ammirare nel cielo sopra l’Autodromo.L’iconicotornerà infatti in Italia, visitando per la prima volta l’Enzo e Dino Ferrari, in occasione del round del campionato iridato in programma da venerdì 18 a domenica 20. Lo ha annunciato l’azienda statunitense specializzata nella produzione di pneumatici, specificando che l’evento segna la prima tappa delnel suo tour per il 100esimo anniversario in tutta Europa.In qualità di fornitore esclusivo di pneumatici per la classe Lmgt3, quella per intenderci nella quale corre Valentino Rossi,supporta alcuni dei team e dei brand più prestigiosi del motorsport.