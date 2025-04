Pensioni a rischio mancano 66 miliardi a causa degli stralci contributivi

Scuolalink.it - Pensioni a rischio: mancano 6,6 miliardi a causa degli stralci contributivi

Leggi su Scuolalink.it

Recentemente, il Comitato di Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell’Inps ha evidenziato un grave problema di bilancio: un debito di 6,6di euro che l’istituto non aveva mai identificato in precedenza. Questo passivo deriva in gran parte dalle misure di saldo eo dei debiti fiscali, che hanno portato all’annullamento di crediti dell’Inps verso le .6,6Scuolalink.