Presto vi proporremo un piano legato a Medicina L’ospedale Servono adeguati finanziamenti

Durante l’inaugurazione dei nuovi locali del pronto soccorso delPierantoni-Morgagni l’assessore regionale Massimo Fabi ha sottolineato l’importanza degli enti locali nelle scelte che riguardano sull’assistenza sanitaria ai cittadini: "Vogliamo instaurare un confronto costante con i territori, accorciare i livelli di comunicazione e avvicinare le decisioni prese dagli enti locali con gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla Regione. Incontreremo infatti – sottolinea – i presidenti delle conferenze sociosanitarie tra pochi giorni". L’obiettivo: "Vogliamo tornare a essere una Regione guida per il Servizio Sanitario Nazionale".Il sindaco Gian Luca Zattini non ha esitato: di fronte all’intenzione di investire sui territori, ha anticipato all’assessore Fabi la volontà del Comune di mettere in campo nuovi progetti legati alle necessità didattiche del corso di laurea in, chesi troverà a corto di spazi.