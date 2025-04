Ilgiorno.it - Botte in piazza, due feriti. Spedizione punitiva: ventenni aggrediti finiscono all’ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

BRONI (Pavia) Sono arrivati e poi fuggiti a bordo di un furgone bianco, per quella che sembra essere stata una sorta di. In cinque contro due,forse quando meno se lo aspettavano, nel bel mezzo dellaprincipale di Broni. E non in piena notte, ma ancora in prima serata. Con conseguenze gravi per le due giovani vittime, di 22 e 24 anni, residenti a Corteolona e Genzone, di nazionalità albanese che sono poi andati a farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Voghera. Nel violento pestaggio i due giovani hanno infatti riportato lesioni al volto e alla testa, uno dei due anche ferite da taglio su un braccio. L’aggressione che hanno subìto non è stata dunque solo a mani nude, ma con tutta probabilità, anche solo a giudicare dai tagli riportati da una delle vittime, almeno uno dei cinque aggressori era anche armato con un coltello o un taglierino, una lama piccola, non per uccidere ma per ferire.