I Peccatori recensione Ryan Coogler e un film giocattolo che mescola la magia del blues con ottimo cinema

Movieplayer.it - I Peccatori, recensione: Ryan Coogler e un film-giocattolo che mescola la magia del blues con l'ottimo cinema

Leggi su Movieplayer.it

Il regista di Black Panther sfrutta l'archetipo del vampiro per un'opera che tratta il tema dell'identità e della comunità, seguendo una suggestione musicale di assoluto impatto. Michael B. Jordan nel ruolo del doppio protagonista. Aldal 17 aprile. Di diavoli, di fango e di chitarre. All'orizzonte, le piantagioni di cotone si perdono a vista d'occhio, sovrastate da nuvole bianche in perpetua fuga (e che occhio dietro la fotografia di Autumn Cheyenne Durald Arkapaw!). Al centro della scena, quegli incroci tutti uguali, senza punti di riferimento. Intermezzi, tra un campo e l'altro. Polvere, cotone, e ancora polvere. Leggenda vuole che lì, in un crocevia del Mississippi, chissà dove e chissà quando, Robert Johnson vendette l'anima al demonio per diventare il più grande chitarrista della storia.