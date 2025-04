Ilrestodelcarlino.it - Canalchiaro, gran ritorno. Apre Bottega San Francesco: "Il mio sogno da bambino"

Dopo anni in cui sono rimaste abbassate per il pubblico, si tornano ad aprire le serrande di quella che fu la salumeria ‘Telesforo Fini’ in Corso139. Artefice del progetto della nuova ‘San’ è Marco Olivi Mocenigo, bis-nipote di quella Eugenia Masi-Olivi che nel 1912 affittò i muri della primache premiò l’impegno e la ricerca di qualità e bontà della famiglia Fini."Sono due storie che si intrecciano", racconta Marco Olivi. "Da quando eropassavo di fianco allaper entrare e uscire di casa e ogni volta ne pregustavo profumi e odori, così finiva che spesso godevo anche dei sapori. Da lì è nata la mia passione per la cucina. Dopo una vita di esperienze e formazione nella ristorazione nel 2020 ho deciso che era il momento di ridare vita a questa, puntando su prodotti e ricette della tradizione che ho scoperto negli anni e che voglio riproporre al pubblico.