F1 Antonelli regge il confronto con Russell nonostante sette anni di esperienza in meno

Andrea Kimiha avuto un buon impatto con la Formula 1. Dopo quattro Gran Premi, il diciottenne emiliano occupa la sesta posizione nel Mondiale con un quarto posto conseguito all’esordio quale miglior risultato. Si è inoltre preso la soddisfazione di strappare a Max Verstappen il record di pilota più giovane a realizzare il giro più veloce in gara.Questo primato di precocità ha acceso alcune fantasie, cionondibisogna sempre ricordare come può essere un conseguimento figlio delle circostanze. I pianeti si sono allineati nel portarlo su una Mercedes più rapidamente di quanto la stessa Stella a Tre Punte avrebbe preventivato. Una fortuna già di per sé, elevata al quadrato dalla possibilità di trovarsi subito per le mani una monoposto competitiva. Un’opportunità, quella avuta dall’italiano, che nessun altro pilota dello junior program della Casa di Stoccarda ha avuto.