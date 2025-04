Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, più conferimenti ’gratis’. Agevolazioni per i pannoloni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rispetto alle tabelle circolate nei mesi scorsi, quelle definite virtuali dal sindaco, idi indifferenziata saranno aumentati e il costo del conferimento extra sarà minore rispetto ai tre euro di cui si vociferava. È quanto è filtrato a margine della commissione ad hoc suiieri in Comune. Inoltre (questo è stato detto esplicitamente) saranno garantitesulla tariffa per iper chi utilizzae vive situazioni di disagio sanitario o ha in casa bambini di meno di tre anni. A illustrare la cornice alla base del futuro regolamento è stato l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari (nella foto).Secondo la normativa il regolamento andrebbe approvato entro il 30 aprile, ma c’è un emendamento nel decreto della Pubblica amministrazione che proroga il via libera al 30 giugno: il Comune intende avvalersi del rinvio.