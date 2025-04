La speaker della radio romana tormentata dall’ammiratore segreto È stalking

Leggi su Open.online

Lui si chiama Marco D.C. e ha 40 anni. Lei è una conduttricefonica. Lui per quasi un anno la “corteggia” (ovvero la perseguita). Mazzi di fiori, cioccolatini, visite sul lavoro. Lei gli chiede di smetterla, lui non lo fa. E arriva la denuncia. Ieri l’udienza preliminare, fa sapere Il Messaggero, ha deciso che l’uomo verrà giudicato per. Tutto cominicia il primo aprile 2023: una cesta con i fiori, due libri e un biglietto con una dedica: «Per la più bravadell’etere e anche la più bella». In seguito la prima improvvisata sul posto di lavoro. Altri regali, la richiesta del numero di telefono, il no di lei.«Sono matto di te»Gli dice: «Tu sei matto». Lui risponde: «Sono matto di te». E «cercando un contatto fisico e si mostrava contrariato dal fatto che questa le diceva che così facendo (riferito ai regali) avrebbe fatto ingelosire suo marito», si legge nel capo di imputazione.