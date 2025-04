Ilrestodelcarlino.it - Sedute di mammografia: "Percorso semplice e rapido"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Une rapidissimo, un gesto che può salvare la vita a donne anche giovani. È al distretto di Porto San Giorgio che si tengono ledi, per ilscreening dedicato alle donne tra i 45 e i 74 anni. L’obiettivo è arrivare in maniera precoce all’eventuale diagnosi di cancro al seno, in moda da poter intervenire in tempo e con efficacia. Se la convocazione non arriva direttamente a casa si può chiamare il distretto e il servizio prevenzione dell’Ast di Fermo per avere un appuntamento, in genere fissato in tempi rapidi, non oltre il mese successivo all’accesso. Ieri mattina era giorno di mammografie, ogni seduta vede lo studio di 24 pazienti che hanno l’appuntamento a intervalli di dieci minuti una dall’altra. Sono tecnici di laboratorio a guidare la macchina ad altissima risoluzione, moderna ed efficace, con tomosintesi in 3D, donata un anno fa dalla Fondazione Carifermo.