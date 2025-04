Ilrestodelcarlino.it - Quelle borgate distrutte nel dramma del 1939

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un libro di Roberta Rossi del 2008, ‘Storie di Boccassuolo’, edito da Incontri editrice, a narrare, dopo un’accurata raccolta documentale e di testimonianze, gli effetti che nel secolo passato le frane hanno avuto nella zona del movimento del terreno riattivatosi venerdì scorso. Pagine particolarmente significative alla luce di un’attualità che a cadenza purtroppo stagionale ripropone l’emergenza del dissesto idrogeologico in Appennino. Scrive Rossi, riferendosi alla grande frana del, quella avvenuta più a valle della attuale, sempre nella zona di Boccassuolo e che distrusse diversesenza fare vittime: "Nei trenta giorni precedenti al maggio delnon aveva fatto altro che piovere, era scesa tanta acqua come non si era mai visto prima. Sassi sempre più grandi cominciarono a rotolare dalle pareti rocciose dei Cinghi, precipitando a tutta velocità sulla strada.