Scuole elementari lavori sul tetto colabrodo quando finiranno le lezioni

Il progetto esecutivo in via di validazione ultima, questione di poche settimane. Il via ufficiale aigià in calendario per l’estate, in concomitanza con la fine delle. Parte il progetto di riqualificazione ed efficientamento della scuola elementare di piazza Unità d’Italia, struttura datata e record di infiltrazioni, allagamenti e polemiche negli ultimi anni. I fondi per l’intervento, atteso da tante famiglie, sono stati messi a disposizione dall’operatore referente per il piano recupero ex Nokia, Officine Mak, su richiesta dell’amministrazione comunale: oltre 2 milioni di euro parte del calderone delle compensazioni, stornati dalla cifra inizialmente stanziata per la riqualificazione dell’area del municipio. Le imprese dovranno rifare 6.000 metri quadrati di copertura da lungo tempo ammalorata e inutilmente sottoposta adi rappezzo negli anni passati, procedere a realizzare il cappotto di isolamento sull’intero edificio e successivamente passare alla sostituzione di serramenti, oltre che a un check radicale dell’impiantistica interna.