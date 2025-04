Ilgiorno.it - Danneggiato il defibrillatore in largo Mazzini

Monza fa i conti abitualmente con chi si diverte a danneggiare il bene pubblico, anche quando è di alto valore sociale e fondamentale per salvare vite. Tra le segnalazioni emerse in Consiglio comunale, colpisce quella riportata dal consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni (foto), che si è accorto di un, innuovamente. "Passeggiando per arrivare in Comune sono incappato ancora una volta in questodella piazzetta di, di fronte alla Rinascente, divelto e vandalizzato – denuncia il consigliere –. Chiedo che si possa intervenire quanto prima per cercare di ripristinarlo, perché è uno strumento utilissimo che qualche incivile ha invece provveduto a distruggere".Solo un mese fa, nella notte tra il 7 e l’8 marzo, erano stati danneggiati i defibrillatori pubblici del centro.