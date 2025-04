Quanto paga la Russia i soldati dell’Operazione Speciale in Ucraina e quanto liquida in caso di morte

Leggi su Open.online

Milioni di rubli in tasca alla tua famiglia se muori in guerra. Così ladi Vladimir Putin ha convinto molti dei suoi cittadini a partecipare alla SVO, ovvero l’Operazione Militarecobtro l’. «Prisoediniasya k SVOim» (Unisciti ai tuoi), dice lo slogan per l’arruolamento. Il guadagno annuo, spiega oggi il Corriere della Sera, è da 5.520.000 rubli a salire. Quasi 59 mila euro al cambio di oggi. Dall’inizio di novembre ne possono usufruire tutti i kontraktniki , i militari per contratto. E ladel soldato russo è sempre più alta.I kontraktniki e l’OperazioneNel 2024 mille persone al giorno, 450 mila in totale, sono entrati nelle forze armate. La cifra più alta in tre anni di guerra. Vladimir Putin ha imparato la lezione del settembre del 2022, quando fu obbligato a dichiarare la mobilitazione parziale.