Ilgiorno.it - Ascolto e aiuti ai più fragili. Inquilini delle case Aler: arrivano i manager sociali

gli’s Angel tra i residentipopolari: il progetto dell’Agenzia lombarda di edilizia residenziale è stato presentato ieri e sarà calato sulle realtà di Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano (circa 1800 abitazioni totali). "Figure professionali innovative in grado di garantire un punto diper glie un aiuto per risolvere problemi, amministrativi o tecnici – hanno ribadito i promotori con in prima linea l’assessore regionale Paolo Franco e la presidente diPavia-Lodi Monica Guarischi –. A questo si aggiungono i fondi per sostenere i cittadini in condizioni di difficoltà che non riescono a pagare canoni e utenze. Saranno dunque assunti due communityo appunto’s Angel a supporto degliSap (servizi abitativi pubblici) di Sant’Angelo, Codogno e Casalpusterlengo, che saranno costantemente sul territorio.