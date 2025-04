Ilrestodelcarlino.it - Spaccia eroina in strada, arrestato pusher e fermato il cliente

In viale IV Novembre i carabinieri hanno pizzicato unotore dimentre consegnava le dosi a un. Ilè finito in manette e ieri il tribunale ha convalidato l’arresto. È successo l’altro giorno: i militari hanno notato un uomo che è stato improvvisamente raggiunto da un giovane, uscito poco prima da un’abitazione nelle vicinanze che, dopo aver ricevuto due banconote da 20 euro, contestualmente cedeva due pallina di colore giallo all’uomo in attesa. I carabinieri quindi sono entrati in azione: mentre uno ha bloccato lotore, identificato in un trentunenne di origine straniera trovato in possesso delle due banconote, ilè stato bloccato da un uomo dell’Arma al quale ha consegnato spontaneamente le due dosi di stupefacente risultato essere. Sottoposto a perquisizione domiciliare, il trentunenne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana.