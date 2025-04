Ilgiorno.it - Taxi, blocchi tra Centrale e Linate: "Basta abusivi, ci rubano il lavoro"

Leggi su Ilgiorno.it

si fermano qualche minuto dopo le 14. La coda di clienti in attesa si allunga per una ventina di metri, fin quando tutti capiscono che è inutile restare lì ad aspettare un’auto bianca che non arriverà mai. O meglio, le macchine ci sono, parcheggiate nel "polmone" di piazza Luigi di Savoia. I conducenti sono tutti in strada per dar vita a una protesta spontanea che si tramuta immediatamente in un blocco non autorizzato del servizio. Sciopero selvaggio, per dirla in due parole, seppur limitato alla.La motivazione è sempre la stessa: stop all’smo e alla concorrenza sleale di Uber e ncc, più controlli per sanzionare "chi viola le regole e ci ruba il". Una questione già finita nel recentissimo passato all’attenzione dei tavoli istituzionali, dopo una serie di liti violente tra esponenti delle due categorie: nelle prossime ore potrebbe essere diffusa, a tal proposito, la bozza di un protocollo da sottoscrivere a maggio.