Finanziata la riqualificazione dei marciapiedi del centro storico

L’amministrazione comunale di Santa Sofia ha finanziato un nuovo intervento dideidel. Infatti dopo i lavori di rifacimento deidi via Giovannetti nel Levante del paese, è stato incaricato il geometra Andrea Locatelli dello Studio Associato Locatelli di progettare un nuovo intervento del valore di 94 mila euro."Dopo il sopralluogo e le verifiche tecniche con la ditta esecutrice Edilpietra Srl di Galeata – precisa il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini – con il progettista e la ditta esecutrice tra tre settimane partiranno i lavori diche prevedono numerosi micro-interventi su diverse aree per sostituzione di lastre in pietra, stuccature, nuovi cordoli, eliminazione di evidenti avvallamenti della pavimentazione e soprattutto l’abbattimento delle barriere architettoniche all’altezza degli attraversamenti pedonali, dove mancanti".