La guerra commerciale Usa: "La strategia contro i dazi?. Promuovere i nostri prodotti"

Alessio Mammi, assessore regionale all’agricoltura, che impatto avrebbero istatunitensi sulla nostra economia?"Iche gli Stati Uniti vorrebbero imporre all’Europa provocherebbero in Emilia-Romagna un danno all’export da oltre 10,5 miliardi di euro l’anno, a partire da automotive, meccanica, farmaceutica e alimentare. Come dichiarato dal presidente de Pascale, dal Vicepresidente Colla e dal sottoscritto, si tratterebbe di un danno durissimo per le filiere del sistema economico regionale, con il rischio di contrazione di crescita economica e di migliaia di posti di lavoro".La nostra regione è tra prime esportatrici verso gli Usa."Nel 2024, l’Emilia-Romagna ha rappresentato, con un export di beni verso gli Usa di quasi 10,5 miliardi di euro, pari al 16,2% del totale delle esportazioni italiane nel mercato americano (64,8 miliardi di euro), la seconda regione per valore assoluto dopo la Lombardia (con il 21,2% dell’export nazionale negli Usa), prima di Toscana (15,8%) e Veneto (11,2%).